تحالف الفتح: الحوار مع واشنطن يجب أن يبنى على أساس إخراج قواتها من العراق

2020/06/09 | 14:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم تحالف “الفتح” في العراق، أحمد الأسدي، اليوم الثلاثاء، أن الحوار المرتقب مع واشنطن يجب أن يبنى على أساس إخراج القوات الأمريكية من العراق.وقال الاسدي في مؤتمرصحفي، إن “هذا الحوار يجب أن يبنى على أساس ثابت وهو قرار مجلس النواب القاضي بإخراج القوات الأجنبية من العراق”، مبينا أن “القرار الذي أصدره البرلمان […]

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