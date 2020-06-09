خبير يحذر من “كارثة وبائية” ستحل بالعراق

2020/06/09 | 14:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الخبير السابق في الاتحاد الدولي للصليب الأحمر، فلاح الساعدي، اليوم الثلاثاء، من “كارثة وبائية” قد يتعرض لها العراق بسبب حظر التجوال الأمني.وقال الساعدي في تصريح إن “ما يجري في العراق وبغداد على وجه الخصوص هو حظر أمني وليس حظرا صحيا وهذا سيؤدي الى كارثة وبائية وستتجاوز الاصابات عشرات الآلاف”.وأضاف، أن “الفرق بين […]

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