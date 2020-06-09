مدريد تقترب من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا بدلًا من إسطنبول

2020/06/09 | 14:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقال رئيس بلدية مدريد، إن العاصمة الإسبانية دخلت في مباحثات بخصوص استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذا قرر المنظمون نقل المباراة من إسطنبول، بسبب أزمة فيروس كورونا.وكان من المخطط إقامة النهائي الأوروبي في استاد أتاتورك في إسطنبول في 30 أيار، لكن المسابقة تأجلت خلال منافسات دور الستة عشر في آذار الماضي، بسبب جائحة كوفيد-19.ونقلت صحيفة ماركا، اليوم الثلاثاء، عن خوسيه لويس مارتينيز ألميدا رئيس بلدية مدريد، قوله لشبكة محلية: "أعلم وجود ترتيبات، وأريد الإعلان عن دعم البلدية الكامل لإقامة نهائي دوري الأبطال في مدريد".ولم يصدر أي إعلان رسمي بخصوص تغيير مكان النهائي الأوروبي، بينما ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الشهر الماضي، أن المدينة التركية لن تستضيف المباراة، ويجرى البحث عن ملاعب بديلة.ورفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) التعليق على كلمات رئيس بلدية مدريد، بينما أكد أن اللجنة التنفيذية بالاتحاد القاري ستجتمع في 17 حزيران، وقد تقدّم المزيد من التوضيح.ومن المرجح أن يقام النهائي المرتقب، دون حضور مشجعين.

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