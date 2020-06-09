خاص الحل نت… تواصل التظاهرات لليوم الثالث على التوالي في السويداء

2020/06/09 | 14:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل العشرات في مدينة السويداء تظاهراتهم اليوم في مدينة السويداء مرددين شعارات تطالب برحيل النظام وذلك لليوم الثالث على التوالي.وتجمع المحتجون أمام مبنى المحافظة في المدينة وبدأوا بإطلاق شعارات تندد بالوضع المعيشي وشعارات تطالب…

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