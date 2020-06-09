وزارة الهجرة تعلن تفاصيل أول حالة إصابة بـ”كورونا” في مخيمات النازحين

2020/06/09 | 14:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الثلاثاء، تفاصيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كوفيد 19” في مخيم آشتي للنازحين في محافظة السليمانية، فيما طالبت بإغلاق المخيم.وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة، علي عباس جهاكير، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “تم اكتشاف حالة اصابة بفيروس كورونا في مخيم آشتي للنازحين بمحافظة السليمانية […]

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