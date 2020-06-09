الدليمي لـ “العهد نيوز”: السماح لمواطنين وطلبة اردنيين من السفر الى بلدهم عبر منفذ طربيل

2020/06/09 | 15:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي اليوم الثلاثاء، ان الجهات المعنية في الحكومة المركزية سمحت لعدد من المواطنين والطلبة الاردنيين من السفر الى بلادهم عبر منفذ طربيل الحدودي غربي الانبار .وقال الدليمي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” الجهات المعنية المشرفة على منفذ طربيل الحدودي بقضاء الرطبة غربي الانبار، سمحت لعدد محدود […]

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