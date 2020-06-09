وزارة الصحة تسجل 787 اصابة جديدة و 22 وفاة بكورونا

2020/06/09 | 15:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.واوصحت في بيان انه تم فحص (١٠٧١١) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٢٢٦٩١).واشارت الى تسجيل مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٧٨٧) إصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد/ الرصافة: ١١٨بغداد/ الكرخ: ٦٧مدينة الطب: ٧٣النجف: ٨٧البصرة: ٦٢السليمانية: ٩٣اربيل : ٤٤دهوك: ١كربلاء: ٢٥واسط: ١٣كركوك: ٧ديالى: ٢٦بابل: ٥٢ميسان: ٢٣الديوانية: ٣٤ذي قار: ٣٢المثنى: ٣صلاح الدين: ١٥الأنبار: ١٢- الشفاء: ٢٥٩ حالة ، وكما يلي:بغداد/ الرصافة: ٦٣بغداد/ الكرخ: ٤٩مدينة الطب: ٢٨النجف: ٤البصرة: ١١السليمانية: ٤٩اربيل : ١٠دهوك: ٥كربلاء: ٧كركوك: ٣الديوانية: ٤ذي قار: ١٧نينوى: ٤ميسان: ٥- الوفيات : ٢٢ حالةبغداد/ الرصافة: ٥بغداد/ الكرخ: ٩مدينة الطب: ١السليمانية: ٢كربلاء: ٢ديالى: ١ميسان: ١بابل: ١مجموع الإصابات : ١٤٢٦٨مجموع حالات الشفاء: ٥٨٣١الراقدين الكلي: ٨٠٤٥الراقدين في العناية المركزة: ٧٠مجموع الوفيات: ٣٩٢

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