بعد استقالة العامري من البرلمان : صحيفة لبنانية: مقدمة لمفاجأت

2020/06/09 | 15:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة انتقدت جريدة الأخبار اللبنانية، المقربة من حزب الله ، استقالة زعيم تحالف الفتح، ورئيس ميليشيا بدر هادي العامري، من البرلمان العراقي مؤخرا.وقالت الصحيفة إن "استقالة هادي العامري من البرلمان وتعيينه القيادي في منظمة بدر عبد الكريم يونس بديلا منه" هو "مخالفة قانونية صريحة".وتوقعت الجريدة أن تكون خطوة العامري مقدمة لمفاجآت "ثقيلة"، من بينها "انفراط عقد الفتح".ونقلت عن مصادرها أن "قادة الفتح أعربوا غير مرة عن استيائهم من أداء الرجل وقد نقلوا ذلك إلى الدوائر الإقليمية المعنية"، في إشارة كما يبدو للأجهزة الاستخبارية الإيرانية التي تدعم الفصائل الشيعية في العراق ولبنان.وقالت الجريدة إن تصرفات العامري ستصب في "مصلحة التيار الصدري"، الذي يعتبر منافسا تقليديا للفصائل الشيعية المدعومة من إيران في الشارع العراقي.وقال العامري في بيان إن استقالته جاءت بسبب "انشغاله بالكثير من القضايا السياسية والتي وقفت حائلا أمام حضوره جلسات البرلمان"، كما أنه نفى طموحه لتولي منصب رئاسة الحشد الشعبي بديلا عن فالح الفياض، وهو ما قالت جريدة الأخبار أنه قد يكون وراء استقالته.ويأتي هجوم جريدة مقربة من حزب الله اللبناني على أحد قادة الفصائل البارزين في العراق، في وقت حساس يشهد تباينا في الرؤى وصل إلى مرحلة قريبة من الخلاف بين زعماء الفصائل في العراق، وتعمق بشكل كبير بعد مقتل اللواء الإيراني قاسم سليماني والقيادي أبو مهدي المهندس بصاروخ أميركي بداية يناير الماضي.

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