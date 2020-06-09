العثور على كنز بقيمة مليون دولار بعد عقد من البحث أودى بحياة 5 رجال  

2020/06/09 | 15:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… عثر أخيرا على صندوق كنز بقيمة مليون دولار مليء بالذهب والأحجار الكريمة بعد بحث دام عقدا من الزمن وقُتل خلاله 5 مغامرين على الأقل.وكشف فورست فين، (89 عاما)، الذي ابتكر فكرة البحث عن الكنز، يوم الأحد 7 يونيو، أن البحث الذي دام عقدا عن كنزه البالغ وزنه نحو 19 كغ، والذي كلف […]

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