الهجرة تؤكد تسجيل اول اصابة كورونا في مخيم للنازحين بالسليمانية

2020/06/09 | 15:43 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مخيم للنازحين

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