2020/06/09 | 15:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سلمان بارودو (الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية) إن «الحكومة السورية تسعى لإلقاء اللوم على #الإدارة_الذاتية وتحميلها مسؤولية استمرار انهيار قيمة #الليرة السورية، متهما الحكومة بإثارة البلبلة في مناطق شمال شرق #سوريا.…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإدارة الذاتية: الحكومة السورية تحاول تحميلنا مسؤولية انهيار الليرة) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإدارة الذاتية: الحكومة السورية تحاول تحميلنا مسؤولية انهيار الليرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).