نائب: نحذر من عجز الحكومة عن دفع فوائد القروض الخارجية والداخلية

2020/06/09 | 15:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..حذر النائب برهان المعموري، الثلاثاء، من عدم قدرة الحكومة على تسديد فوائد القروض التي تعتزم استحصالها لمواجهة الأزمة المالية.وقال المعموري لـ /المعلومة/ إن “الكثير من النواب لديهم خشية من اللجوء إلى الاقتراض المحلي والخارجي لدعم موازنة ٢٠٢٠ في ظل ارتفاع أسعار النفط تدريجيا “، مبينا أن “هناك موارد مالية يمكن للحكومة […]

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