2020/06/09 | 15:46 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فصيل عراقي يتبنى "استهداف" الطائرة الامريكية .. والدفاع تعلق !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فصيل عراقي يتبنى "استهداف" الطائرة الامريكية .. والدفاع تعلق !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).