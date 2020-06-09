تعرف على الايراني الذي تجسس لصالح الموساد والاستخبارات الامريكية .. لــ قتل

2020/06/09 | 15:46 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي عن الحكم بالإعدام على المواطن محمود إسماعيلي مجد بعد إدانته بالتجسس لصالح الموساد والاستخبارات الأمريكية CIA.

وقال المتحدث إن محمود إسماعيلي مجد المحكوم بالإعدام قدم معلومات حول أماكن تنقل قاسم سليماني إلى إسرائيل وال...

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