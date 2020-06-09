بكين: لن نشارك في مباحثات نووية مع موسكو وواشنطن

2020/06/09 | 15:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، اليوم الثلاثاء بأن بكين لا تعتزم المشاركة في محادثات ثلاثية مع الولايات المتحدة وروسيا بشأن الأسلحة النووية.جاء هذا التصريح ردا على كلام مارشال بيلينغسلي، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للحد من التسلح، الذي قال أمس الاثنين إنه اتفق مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي […]

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