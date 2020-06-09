العراق يسجل انخفاضا باصابات كورونا

2020/06/09 | 15:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 787 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 259 مصاباً، وهو ما يمثل انخفاض ملحوظ فيما يخص الاحصائيات التي اعلن عنها خلال اليومين الماضيين والتي سجل فيها اكثر من 1000 حالة.وادناه الموقف الوبائي لوزارة الصحة: تم فحص (١٠٧١١) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج […]

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