ديبالا يتغزل ببرشلونة وينتظر قرار يوفنتوس

2020/06/09 | 15:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، أن بقاءه مع الفريق يرتبط بإدارة النادي، مشيدا بنادي برشلونة الإسباني وقائده مواطنه ليونيل ميسي.وتطرق المهاجم الدولي البالغ من العمر 26 عاما، إلى مستقبله مع فريق “السيدة العجوز” في مقابلة أجرتها معه شبكة “سي إن إن” الأمريكية عبر تقنية الاتصال بالفيديو، وبثت […]

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