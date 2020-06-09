المنافذ تؤكد مضيها بإلاجراءات الرسمية لاستئناف التبادل التجاري في منفذي الشلامجة ومندلي

2020/06/09 | 15:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، بأنها ماضية في إجراءاتها الرسمية لاستئناف التبادل التجاري الجزئي في منفذي الشلامجة ومندلي الحدوديين مع إيران أسوة بمنفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط.

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