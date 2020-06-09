الصحة تسجل 787 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 259 حالة

2020/06/09 | 15:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 787 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 259 حالة.

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