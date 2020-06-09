2020/06/09 | 16:07 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزارة الصحة والبيئة العراقية: تسجيل 787 إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 حالة وفاة و259 حالة شفاء

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