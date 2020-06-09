تسجيل 33 اصابة جديدة بكورونا في السليمانية

2020/06/09 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-السليمانية

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الثلاثاء، تسجيل 33 اصابه بفيروس كورونا في قضاء كلار بمحافظة السليمانية.

وذكرت وزارة صحة الاقليم، في بيان، أنها سجلت "اصابه بفيروس كورونا في قضاء كلار بمحافظة السليمانية".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم، تسجيل 787 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد، و22 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم فحص (10711) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (322691)".

وأشار البيان إلى أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (787) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: 118، و بغداد/ الكرخ: 67، و مدينة الطب: 73، و النجف: 87، و البصرة: 62، و السليمانية: 93، وأربيل: 44، ودهوك: 1، وكربلاء: 25، و واسط: 13، و كركوك: 7، و ديالى: 26، وبابل: 52، وميسان: 23، والديوانية: 34، وذي قار: 32، والمثنى: 3، وصلاح الدين: 15، و الأنبار: 12".

وأوضح البيان، أن "الوزارة سجلت 259 حالة شفاء، وموزعة كما يلي: بغداد/ الرصافة: 63، وبغداد/ الكرخ: 49، ومدينة الطب: 28، والنجف: 4، و البصرة: 11، و السليمانية: 49، واربيل : 10، و دهوك: 5، و كربلاء: 7، و كركوك: 3، والديوانية: 4، وذي قار: 17، ونينوى: 4، وميسان: 5".

وبينت الوزارة، أنها سجلت "22 حالة وفاة وموزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: 5، و بغداد/ الكرخ: 9، و مدينة الطب: 1، والسليمانية: 2، و كربلاء: 2، وديالى: 1، وميسان: 1، وبابل: 1".

وأوضح بيان الوزارة أن مجموع الإصابات بلغ 14268، و مجموع حالات الشفاء: 5831، والراقدين الكلي: 8045، والراقدين في العناية المركزة: 70، بينما بلغ مجموع الوفيات: 392 حالة".

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء (09 حزيران 2020)، تسجيل 787 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد، و22 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس.





وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم فحص (10711) نموذجاً في

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وقال التميمي في شريط مصور نشره عبر صفحته على الـ "فيس بوك"، إن

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