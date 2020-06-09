بينهم جميل الشمري.. صدور 17 أمر قبض بحق ضباط ومسؤولين قمعوا التظاهرات بذي قار

2020/06/09 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

أعلن نائب محافظ ذي قار حازم الكناني، الاثنين، عن اصدار اوامر القاء قبض بحق جميع الضباط المشاركين بقمع المظاهرات في ذي قار، مؤكدا تجديد أمر القبض بحق جميل الشمري ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة.

وقال نائب محافظ ذي قار حازم الكناني في بيان، إنه "بحضور ممثلي عوائل الشهداء وقائد شرطة ذي قار وقسم من المتظاهرين تم لقاء رئيس محكمة أستئناف ذي قار القاضي محمد حيدر حسين في مقر عمله لمناقشة كل مايتعلق بالمظاهرات والاجراءات القانونية بحق المتهمين المشاركين بقمع المظاهرات والدعاوى بحق المتظاهرين".وبين الكناني ان "رئيس محكمة أستئناف ذي قار ابدى تعاونا كبيرا كما العهد به واوضح لعوائل الشهداء والمتظاهرين كل المفاصل القانونية التي تهم التظاهرات واجراءات المحكمة خلال الفترة الاخيرة، وتم أصدار 15 أمر قبض بحق ضباط بالاجهزة الامنية شاركوا بقمع المظاهرات السلمية، و أصدار أمر قبض بحق رئيس اللجنة الأمنية السابق سيد جبار الموسوي مع مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة في قضية أحداث يوم 26 - 10 - 2019"واضاف نائب محافظ ذي قار انه "تم تجديد أمر القبض بحق جميل الشمري ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة على أن يتم تنفيذ أمر القبض حصراً بأمرة القائد العام للقوات المسلحة لا غيره، و فتح ملف أحداث جسر فهد بالكامل وتسليم الملف مباشرة ألى قائد الشرطة لمتابعة القضية وتزويدهم بالأدلة الكافية، و تزويد المحكمة بنسخ كاملة لسجل الأحداث اليومية من قبل مديرية شرطة ذي قار لأهمية السجل بتدوين كل الأحداث مع رفق أسماء المكلفين بالواجبات منذ 1 - 10 - 2019 حتى يومنا هذا".واشار حازم الكناني الى انه "تم أطلاق سراح خمسة من المتظاهرين المتهمين بقتل شرطي في أحداث يوم ٥5 - 10 - 2019 بعد عدم ثبات أي أدلة تدينهم بذلك، وأسقاط أغلب الشكاوى بحق المتظاهرين السلميين والتي قارب عددها أربعمائة شكوى، ومتابعة البقية لأسقاطها بجهود نقابة المحامين، وفتح تحقيق شامل وواسع بقضايا التفجيرات وعمليات الأغتيال ومتابعة القضايا أسبوعيا".

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