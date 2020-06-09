القدو لـ”العهد نيوز”: الموصل تحررت بدماء الفتوى المبارك

2020/06/09 | 16:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن عضو قيادي في تجمع الشبك الديمقراطي سعد محمود القدو، اليوم الثلاثاء، بان مدينة الموصل تحررت بدماء الفتوى المبارك بعد ان سقطت بيد داعش قبل( 6 ) اعوام واليوم المدينة تعيش فيها كل المكونات بعد ان حاول داعش الارهابي تمزيق نسيجها الاجتماعي .وقال القدو في حديث لـ “العهد نيوز” بان الموصل تحررت […]

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