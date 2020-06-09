مصدر لـ”العهد نيوز”: تعرض موكب مسؤول في نينوى لانفجار عبوة ناسفة

2020/06/09 | 16:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن موكباً تابع لمسؤول محلي في محافظة نينوى تعرض لانفجار عبوة ناسفة.وقال المصدر، في حديث لـ”العهد نيوز”، بأن “عبوة صوتية انفجرت بعد وضعها بمركبة تعود لعضو مجلس محافظة نينوى المنحل علي خضير”.وبين أن “المركبة كانت امام منزل سائقه الخاص في ناحية القيارة جنوب الموصل ما الحق اضرارا مادية بالمركبة […]

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