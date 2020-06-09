دراسات جديدة تكشف.. الضغط الشديد في الأذنين مؤشر على الإصابة بكورونا

2020/06/09 | 16:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة من المعروف أن فيروس كورونا يتسبب بالكثير من الأعراض التي تؤثر على الرئتين والعينين والمعدة، إلا أن بعض الدراسات أظهرت بأن الفيروس يمكن أن يتسبب بضغط شديد في الأذنين، ، بحسب ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية.ويعزو العلماء الضغط الشديد إلى انسداد الأنابيب في الأذنين، مما يسبب مشاكل في الأذن الوسطى أو قناة الأذن التي تؤثر على طبلة الأذن.عندما يحدث ذلك، قد يعاني المريض من عدم وضوح في السمع، وألم في بعض الأحيان.وأوضح مركز سيدرز الطبي، بأن هذا الضغط قد يتسبب بأذى في الأذن يمكن أن يؤدي إلى خلل في السمع أو فقدانه بشكل دائم.الأذن الوسطى عبارة عن مساحة مليئة بالهواء بين الأجزاء الداخلية والخارجية للأذن، وتحتوي على ثلاث عظام صغيرة تساعد على نقل الصوت، كما تحتوي على فتحة أنبوب أستاكيوس الذي يتصل بمنطقة خلف الأنف.في بعض الأحيان، لا يمكن فتح قناة أستاكيوس بشكل طبيعي، مما يؤدي إلى الإضرار في طبلة الأذن.وبما أن فيروس كورنا له تأثيرات مشابهة لتأثيرات نزلات البرد، فقد يؤدي أيضاً إلى التهابات في الأذن الوسطى، والإضرار بطبلة الأذن.وينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من ضغط في الأذن، استشارة الطبيب على الفور، وعدم استخدام أعواد التنظيف القطنية لمحاولة تخفيف الضغط لتجنب أي أضرار.

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