وزير التخطيط : التعداد السكاني لا يرتبط بأهداف سياسية وسيُنفذ الكترونياً

2020/06/09 | 16:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكد وزير التخطيط، خالد بتال النجم،اليوم الثلاثاء، أن التعداد العام للسكان سينفذ إلكترونيا.وقال بتال في بيان "مضينا قدما في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، في العراق، لما يمثله من ضرورة وطنية عليا، في دعم خطط التنمية والسياسات الاقتصادية السليمة، المبنية على شواهد ومؤشرات احصائية رصينة، لايوفرها سوى التعداد، بعد مضي اكثر من ٢٢ سنة لم يشهد خلالها العراق تنفيذ اي تعداد سكاني".وأضافان "التعداد الذي سينفذ إلكترونيا بالكامل، سيكون هدفه تنمويا لخدمة التنمية، ولايرتبط بإي أهداف سياسية"، مشيرا إلى "وجود تعاون وتنسيق عالي المستوى، مع اقليم كردستان، فضلا عن التعاون المثمر مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها صندوق الامم المتحدة للسكان، والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة ، ومنظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، من اجل ضمان نجاح التعداد".لافتا إلى "وجود تحديات كبيرة، مازالت تواجه تنفيذ التعداد، من ضمنها، العامل الصحي نتيجة انتشار وباء كورونا، وعدم وجود مدى زمني واضح لانحسار هذا الوباء، الذي يفرض علينا محاذير في حركة العدادين والباحثين الميدانيين، الذين سينفذون التعداد، ويناهز عددهم ١٥٠ الف عداد، فضلا عن وجود تحدٍ اخر يتمثل بالأزمة المالية وعدم إقرار الموازنة لغاية الان".وأعرب عن امله، في معالجة هذه التحديات، التي اثّرت سلبا على التوقيتات الزمنية لمراحل التنفيذ وفق خطط عمل القطاعات المختلفة.

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