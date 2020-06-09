ثورة السيارات الكهربائية .. بطارية تدوم مليونَيْ كيلومتر!

2020/06/09 | 16:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ثورة جديدة على الأبواب بصناعة السيارات الكهربائية، والتي قد لا تدع أية فرصة أمام السيارات التقليدية للبقاء، في ظل اكتشاف جديد يزيل كافة المخاوف المتعلقة بهذا النوع من السيارات.وطور عملاق صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، المزود الرئيسي للبطاريات لشركتي تيسلا وفولكسفاغن، بطارية سيارات جديدة تدوم مليوني كيلومتر.وتستعد شركة كونتيمبروراي أمبريكيس (Contemporary Amperex […]

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