اتحاد السباحة: الاسيوي متمسك بشرعية كبيان لرئاسة الاتحاد

2020/06/09 | 16:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكد الناطق الإعلامي للاتحاد العراقي للسباحة، أن الاتحاد الاسيوي متمسك بشرعية رئيس الاتحاد خالد كبيان، مبيناً ان رفع العقوبة عن رئيس الاتحاد السباق سرمد عبد الاله لن يؤثر على شرعية اتحادنا.وقال حميد سلطان في بيان تلقته /المعلومة/ إن “لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي للسباحة رفضت النظر بالقيد الجنائي لرئيس الاتحاد السابق سرمد […]

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