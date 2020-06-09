حراك قضائي جديد قد يفسر سبب عدم تنفيذ مذكرة القبض بحق جميل الشمري

2020/06/09 | 16:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف نائب محافظة ذي قار حازم الكناني، عن حراك قضائي واعادة فتح ملف حادثة جسر فهد، واصدار اوامر قبض بحق نحو 17 ضابطًا بينهم جميل الشمري، فيما كشف أن تنفيذ امر القبض بحقه يكون حصرًا بأمرة القائد العام للقوات المسلحة.وقال الكناني في بيان، إنه “بحضور ممثلي عوائل الشهداء وقائد شرطة […]

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