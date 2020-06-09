2020/06/09 | 16:17 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماء المثنى تكشف أسباب تذبذب ضخ مياه الاسالة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/09 | 16:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماء المثنى تكشف أسباب تذبذب ضخ مياه الاسالة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماء المثنى تكشف أسباب تذبذب ضخ مياه الاسالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).