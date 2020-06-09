تذبذب أسعار الليرة متخطية الـ 3000 للدولار الواحد

2020/06/09 | 16:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أسعار #الليرة_السورية تذبذباً أمام العملات #الأجنبية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ولا تزال تسجل أسعاراً فوق الـ 3000 ليرة للدولار الأميركي الواحد.وسجل #الدولار الأميركي في #دمشق، اليوم الثلاثاء، 3075 ليرة للمبيع، و2975 ليرة…

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