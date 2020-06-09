محافظ السليمانية يطالب المواطنين بعدم التعامل مع الأماكن المخالفة للتدابير الصحية

2020/06/09 | 16:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد محافظ السليمانية هفال أبو بكر، ان السلطات المحلية ستلجأ الى وسائل جديدة، للتعامل مع الأماكن التي لا تلتزم بالتدابير الاحترازية والإجراءات المتخذة للحد من تفشي بواء كورونا.

وأوضح أبو بكر في تصريح، ان المحافظة عملت في الفترة الماضية في مسارين لمواجهة عدوى الفيروس، وهما تشديد الإجراءات الوقائية، وزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين، داعيا الأهالي الى عدم التعامل مع أي بائع او مكان لا تطبق فيه التدابير الوقائية الضرورية، وإبلاغ الجهات المعنية بشكل مباشر عن المخالفين، للبدء باتخاذ الإجراءات بحقهم.

وجاءت تصريحات المحافظ، على خلفية الارتفاع الكبير الذي شهدته أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس في الإقليم منذ الأسبوع الماضي، ووصولها وفق أحدث حصيلة الى سبعمئة واثنتين وسبعين إصابة، واربع وعشرين حالة وفاة.

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