حكومة إقليم كردستان تبدي استعدادها لاستئناف المفاوضات مع بغداد

2020/06/09 | 16:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت حكومة اقليم كردستان، عن استعدادها لاستئناف الحوار مع الحكومة الاتحادية، بشأن جميع المسائل العالقة بين الطرفين.

وبحث اجتماع عقده نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد الطالباني، مع اللجنة العليا للمفاوضات مع الحكومة الاتحادية، بحث آخر المستجدات حول مفاوضات وفد الاقليم مع بغداد ومناقشة تقرير اللجنة العليا، واستئناف المفاوضات مع الحكومة الاتحادية خلال الأيام القليلة المقبلة، في الملفات العالقة بين الجانبين منذ سنوات.

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