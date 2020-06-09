2020/06/09 | 16:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه محافظ نينوى نجم الجبوري، بفرض حظر تجوال شامل ابتداء من يوم الأربعاء الموافق للعاشر من حزيران الجاري.

وأشار الجبوري في تصريح، الى الغاء جميع الاستثناءات الممنوحة من قبل خلية الازمة على ان لا يشمل ذلك عجلات الإسعاف، فيما أكد معاون محافظ نينوى رعد العباسي، ان الحظر الصحي سيستمر في عموم مناطق المحافظة لحين صدور قرارات جديدة لخلية الازمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ نينوى: فرض حظر شامل للتجوال ابتداء من تاريخ العاشر من حزيران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ نينوى: فرض حظر شامل للتجوال ابتداء من تاريخ العاشر من حزيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).