العراق يسجل 787 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت الوزارة ببيان صدر في 9 حزيران/يونيو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص (10711) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (322691)".
أضاف البيان: "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (787) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: 118
بغداد/ الكرخ: 67
مدينة الطب: 73
النجف: 87
البصرة: 62
السليمانية: 93
أربيل: 44
دهوك: 1
كربلاء: 25
واسط: 13
كركوك: 7
ديالى: 26
بابل: 52
ميسان: 23
الديوانية: 34
ذي قار: 32
المثنى: 3
صلاح الدين: 15
الأنبار: 12
- الشفاء: 259 حالة، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: 63
بغداد/ الكرخ: 49
مدينة الطب: 28
النجف: 4
البصرة: 11
السليمانية: 49
أربيل: 10
دهوك: 5
كربلاء: 7
كركوك: 3
الديوانية: 4
ذي قار: 17
نينوى: 4
ميسان: 5
- الوفيات : 22 حالة
بغداد/ الرصافة: 5
بغداد/ الكرخ: 9
مدينة الطب: 1
السليمانية: 2
كربلاء: 2
ديالى: 1
ميسان: 1
بابل: 1
مجموع الإصابات: 14268
مجموع حالات الشفاء: 5831
الراقدون الكلي: 8045
الراقدون في العناية المركزة: 70
مجموع الوفيات: 392". اقرأ/ي أيضًا:
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