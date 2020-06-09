العراق يسجل 787 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/09 | 16:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي اليومي، لإصابات كورونا، مبينة أنها سجلت 787 إصابة جديدة بالفيروس المستجد.

قالت الوزارة ببيان صدر في 9 حزيران/يونيو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص (10711) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (322691)".

أضاف البيان: "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (787) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: 118

بغداد/ الكرخ: 67

مدينة الطب: 73

النجف: 87

البصرة: 62

السليمانية: 93

أربيل: 44

دهوك: 1

كربلاء: 25

واسط: 13

كركوك: 7

ديالى: 26

بابل: 52

ميسان: 23

الديوانية: 34

ذي قار: 32

المثنى: 3

صلاح الدين: 15

الأنبار: 12

- الشفاء: 259 حالة، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: 63

بغداد/ الكرخ: 49

مدينة الطب: 28

النجف: 4

البصرة: 11

السليمانية: 49

أربيل: 10

دهوك: 5

كربلاء: 7

كركوك: 3

الديوانية: 4

ذي قار: 17

نينوى: 4

ميسان: 5

- الوفيات : 22 حالة

بغداد/ الرصافة: 5

بغداد/ الكرخ: 9

مدينة الطب: 1

السليمانية: 2

كربلاء: 2

ديالى: 1

ميسان: 1

بابل: 1

مجموع الإصابات: 14268

مجموع حالات الشفاء: 5831

الراقدون الكلي: 8045

الراقدون في العناية المركزة: 70

مجموع الوفيات: 392". اقرأ/ي أيضًا:

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