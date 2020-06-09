كورونا يصل لمخيمات النازحين.. حالة مؤكدة و17 ملامسًا

2020/06/09 | 16:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، تفاصيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في مخيم آشتي للنازحين بمحافظة السليمانية.

قالت الوزارة ببيان صدر في 9 حزيران/يونيو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم اكتشاف حالة اصابة بفيروس كورونا في مخيم آشتي للنازحين بمحافظة السليمانية لأمرأة نازحة من محافظة صلاح الدين - يثرب تبلغ من العمر ٤٩ سنة مصابة بداء السكري" ، مبينًا أن "عدد أفراد عائلتها 6 والملامسين لها 17 بحسب التقرير الصادر من الجهات المختصة في المحافظة".

أضاف البيان أنه "تم اتخاذ التدابير والإجراءات الفورية والمنع من الدخول والخروج من وإلى المخيم للحد من انتشار الفيروس" موضحًا أنه "سيتم تزويد النازحين المتواجدين في المخيم جميعًا والبالغ عددهم 9328 فردًا بالكمامات الإضافية من مخازن قسم محافظات إقليم كردستان التابع للوزارة في محافظة أربيل".

وأشار إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع دائرة صحة السليمانية لأخذ مسحات ونقل المريضة وعزل الملامسين"، مطالبًا "الجهات المختصة بإغلاق المخيم وتقليل الحركة بداخله حسب الخطة الوطنية المتبعة وبالتنسيق بين وزارة صحة الإقليم والداخلية وجميع الجهات المعنية".

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