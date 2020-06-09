في العراق.. هل استقطاعات رواتب الموظفين هو الحل لمعالجة الأزمة المالية؟

2020/06/09 | 16:22 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات أكدت اللجنة المالية في #البرلمان_العراقي، أن الاستقطاعات من رواتب الموظفين لن تحل أزمة البلاد المالية، وذلك وفقاً لعضو اللجنة جمال كوجر.وقال كوجر لصحافيين إن «عملية الاستقطاعات من رواتب الموظفين التي يتم الحديث عنها…

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