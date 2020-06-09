2020/06/09 | 17:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري، مشاكل الفلاحين وعمل السايلوات والخطة التسويقية للمحاصيل، فيما أوصيا بالإسراع بتسليم المستحقات المالية للفلاحين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي والشمري يوصيان بالإسراع بتسليم المستحقات المالية للفلاحين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي والشمري يوصيان بالإسراع بتسليم المستحقات المالية للفلاحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).