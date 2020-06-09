تناول تفاحة واحدة يومياً وهذا ما ستفعله بك!

2020/06/09 | 17:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز للتفاح فوائد صحية متعددة، ووجد الباحثون أن الذين يتناولون تفاحة واحدة يوميا على الريق لديهم خطر أقل بالإصابة بالسكتة الدماغية، كونه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي قد تقلل من ذلك؛ فهو غني بالألياف والفيتامينات والمعادن، ويوفر مجموعة من مضادات الأكسدة.يحتوي التفاح أيضًا على حمض الماليك، وهو حمض فعال يساعد على […]

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