طيران الإمارات تبدأ بتسريح آلاف الموظفين

2020/06/09 | 17:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..بدأت شركة طيران الإمارات في تسريح آلاف الموظفين، في إطار جهود الشركة لتوفير السيولة المالية لحين عودة تعافي القطاع من أزمة وباء كورونا، وفقاً لما نقلته بلومبيرغ عن مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء.وقالت المصادر إن أغلب الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم من أطقم الضيافة بالطائرات، كما تم الاستغناء عن عدد قليل من المهندسين […]

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