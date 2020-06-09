2020/06/09 | 17:04 - المصدر: السومرية نيوز

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ذي قار: صدور 17 أمر قبض بحق ضباط ومسؤولين قمعوا التظاهرات بينهم جميل الشمري

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