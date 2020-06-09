دراسة تراجع فعالية العزل والتباعد الاجتماعي بمنع انتشار كورونا.. ماجدوى منع السفر؟

2020/06/09 | 17:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قدمت مجموعة من العلماء في دول اوروبية مختلفة والصين، دراسة تتبعت جدوى منع لسفر مقارنة بالتباعد الاجتماعي والاجراءات الوقائية، بمنع الاصابات بكورونا وتقليلها، بالتزامن مع بدء رفع القيود بين الدول في معظم مناطق العالم.وقامت مجموعة من العلماء في الصين وإيطاليا والولايات المتحدة بتحليل بيانات خاصة بانتشار الوباء في الصين لفهم كيف […]

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