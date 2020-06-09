حالة وفاة و142 اصابة جديدة بكورونا في كوردستان خلال 24 ساعة

2020/06/09 | 17:15 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اعداد الاصابات بكورونا في اقليم كوردستان بشكل كبير خلال الاسبوعين الاخيرين

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