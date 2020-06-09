مظاهرات السويداء… ارتفاع سقف المطالب يوقد أمل تغيير منشود منذ 2011

2020/06/09 | 17:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد #السويداء تظاهرات احتجاجية على الوضع المعيشي هي الثانية في غضون 6 أشهر وذلك بعد تظاهرات حملة #بدنا_نعيش في كانون الثاني الماضي.إلا أن التظاهرات الأخيرة تتميز بالشعارات، التي نادت بها كإسقاط الرئيس السوري “#بشار_الأسد”،…

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