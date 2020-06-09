أٔمر قضائي جديد بحق جميل الشمري.. والتنفيذ متوقف على الكاظمي

تم تجديد أمر القبض بحق جميل الشمري ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة
وقال نائب محافظة ذي قار حازم الكناني في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "بحضور ممثلي عوائل الشهداء وقائد شرطة ذي قار وقسم من المتظاهرين تم لقاء رئيس محكمة أستئناف ذي قار القاضي محمد حيدر حسين في مقر عمله لمناقشة كل مايتعلق بالمظاهرات والإجراءات القانونية بحق المتهمين المشاركين بقمع المظاهرات والدعاوى بحق المتظاهرين".
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وبيّن الكناني أن "رئيس محكمة أستئناف ذي قار أبدى تعاونًا كبيرًا كما العهد به واوضح لعوائل الشهداء والمتظاهرين كل المفاصل القانونية التي تهم التظاهرات وإجراءات المحكمة خلال الفترة الأخيرة، وتم أصدار 15 أمر قبض بحق ضباط بالأجهزة الأمنية شاركوا بقمع المظاهرات السلمية، وأصدار أمر قبض بحق رئيس اللجنة الأمنية السابق سيد جبار الموسوي مع مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة في قضية أحداث يوم ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر".
وأكد أنه "تم تجديد أمر القبض بحق جميل الشمري ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة على أن يتم تنفيذ أمر القبض حصرًا بأمرة القائد العام للقوات المسلحة لا غيره، وفتح ملف أحداث جسر فهد بالكامل وتسليم الملف مباشرة إلى قائد الشرطة لمتابعة القضية وتزويدهم بالأدلة الكافية، وتزويد المحكمة بنسخ كاملة لسجل الأحداث اليومية من قبل مديرية شرطة ذي قار لأهمية السجل بتدوين كل الأحداث مع رفق أسماء المكلفين بالواجبات منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019 حتى يومنا هذا".
أشار إلى أنه أنه "تم إطلاق سراح خمسة من المتظاهرين المتهمين بقتل شرطي في أحداث يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر بعد عدم ثبات أي أدلة تدينهم بذلك، وإسقاط أغلب الشكاوى بحق المتظاهرين السلميين والتي قارب عددها أربعمائة شكوى، ومتابعة البقية لإسقاطها بجهود نقابة المحامين، وفتح تحقيق شامل وأوسع بقضايا التفجيرات وعمليات الاغتيال ومتابعة القضايا أسبوعيًا".
ويأتي تجديد أمر القبض بعد 5 أشهر من ظهور الفريق الركن جميل الشمري في 21 كانون الثاني/يناير المنصرم، في جامعة الدفاع الوطني للدراسات العسكرية رفقة وزير الخارجية السابق محمد الحكيم وعدد من الضباط، بالرغم من مذكرة قبض صادرة بحقه منذ 1 كانون الأول/ديسمبر 2019.
وبشأن ما أكده نائب محافظ ذي قار الكناني، بأن مذكرة القبض تنتظر تنفيذها بأمرة القائد العام للقوات المسلحة "حصرًا"، يقول الخبير القانوني علي التميمي اإن "مذكرة القبض لمجرد صدورها تعتبر نافذة وواجبة التطبيق، ولا تنتظر توجيهات أوامر أخرى".
وبين التميمي في حديث لـ"ألترا عراق"، أن "مذكرات القبض الصادرة من المحاكم العراقية في أي محافظة، تعتبر واجبة التطبيق والتنفيذ منذ صدورها وتتيح إلقاء القبض في أي محافظة عراقية أخرى"، مبينًا أن "القادة العسكريين لا يملكون حصانة مثل أعضاء مجلس النواب، إلا أن المذكرة ربما تحتاج مصادقة مجلس الوزراء فقط، حيث أن التنفيذ وعدم تنفيذ مذكرات القبض إلا بالرجوع إلى الرئيس كانت في زمن النظام السابق وانتهت".
إلا أن ذلك لايمنع من وضع الكاظمي بوجه المسؤولية، خصوصًا بعد ما أكده نائب محافظ ذي قار ورمي الكرة بملعب القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.
من جانبه اعتبر القانوني أحمد الزيادي، أنه بعد أصدار مذكرة قبض بحق الشمري جاء دور الحكومة التي إذا لم تنفذ المذكرة تعتبر متنثلة عن واجباتها.
قانوني بعد أصدر مذكرة قبض بحق ضباط شاركوا بقمع المتظاهرين: جاء واجب الحكومة لتنفذ أوامر القضاء، فإن لم تنفذ فهي متنصلة عن واجباتها وتماطل في الدفاع عن المجرمين
وقال الزيادي في تغريدة رصدها "ألترا عراق"، إن "القضاء أصدر يوم أمس مذكرة قبض بحق جميل الشمري ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة هو ومعه ١٧ ضابطًا آخر اشتركوا بقمع المتظاهرين"، مشيرًا إلى أنه "الآن جاء واجب الحكومة لتنفذ أوامر القضاء، فإن لم تنفذ فهي متنصلة عن واجباتها وتماطل في الدفاع عن المجرمين".
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