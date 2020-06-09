أٔمر قضائي جديد بحق جميل الشمري.. والتنفيذ متوقف على الكاظمي

2020/06/09 | 17:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير6 أشهر مضت على إصدار مذكرة قبض وتحري بحق الفريق الركن جميل الشمري والمتهم بدماء مجزرة الناصرية وجسر فهد في محافظة ذي قار دون تنفيذ، يعود القضاء العراقي بإعادة أصدار مذكرة قبض ومنع من السفر ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق الشمري وعدد من الضباط، التي ما زالت بانتظار التنفيذ، وتدفع أنظار ذوي الشهداء في ذي قار صوب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

تم تجديد أمر القبض بحق جميل الشمري ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة

وقال نائب محافظة ذي قار حازم الكناني في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "بحضور ممثلي عوائل الشهداء وقائد شرطة ذي قار وقسم من المتظاهرين تم لقاء رئيس محكمة أستئناف ذي قار القاضي محمد حيدر حسين في مقر عمله لمناقشة كل مايتعلق بالمظاهرات والإجراءات القانونية بحق المتهمين المشاركين بقمع المظاهرات والدعاوى بحق المتظاهرين".

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وبيّن الكناني أن "رئيس محكمة أستئناف ذي قار أبدى تعاونًا كبيرًا كما العهد به واوضح لعوائل الشهداء والمتظاهرين كل المفاصل القانونية التي تهم التظاهرات وإجراءات المحكمة خلال الفترة الأخيرة، وتم أصدار 15 أمر قبض بحق ضباط بالأجهزة الأمنية شاركوا بقمع المظاهرات السلمية، وأصدار أمر قبض بحق رئيس اللجنة الأمنية السابق سيد جبار الموسوي مع مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة في قضية أحداث يوم ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر".

وأكد أنه "تم تجديد أمر القبض بحق جميل الشمري ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة على أن يتم تنفيذ أمر القبض حصرًا بأمرة القائد العام للقوات المسلحة لا غيره، وفتح ملف أحداث جسر فهد بالكامل وتسليم الملف مباشرة إلى قائد الشرطة لمتابعة القضية وتزويدهم بالأدلة الكافية، وتزويد المحكمة بنسخ كاملة لسجل الأحداث اليومية من قبل مديرية شرطة ذي قار لأهمية السجل بتدوين كل الأحداث مع رفق أسماء المكلفين بالواجبات منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019 حتى يومنا هذا".

أشار إلى أنه أنه "تم إطلاق سراح خمسة من المتظاهرين المتهمين بقتل شرطي في أحداث يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر بعد عدم ثبات أي أدلة تدينهم بذلك، وإسقاط أغلب الشكاوى بحق المتظاهرين السلميين والتي قارب عددها أربعمائة شكوى، ومتابعة البقية لإسقاطها بجهود نقابة المحامين، وفتح تحقيق شامل وأوسع بقضايا التفجيرات وعمليات الاغتيال ومتابعة القضايا أسبوعيًا".

ويأتي تجديد أمر القبض بعد 5 أشهر من ظهور الفريق الركن جميل الشمري في 21 كانون الثاني/يناير المنصرم، في جامعة الدفاع الوطني للدراسات العسكرية رفقة وزير الخارجية السابق محمد الحكيم وعدد من الضباط، بالرغم من مذكرة قبض صادرة بحقه منذ 1 كانون الأول/ديسمبر 2019.

وبشأن ما أكده نائب محافظ ذي قار الكناني، بأن مذكرة القبض تنتظر تنفيذها بأمرة القائد العام للقوات المسلحة "حصرًا"، يقول الخبير القانوني علي التميمي اإن "مذكرة القبض لمجرد صدورها تعتبر نافذة وواجبة التطبيق، ولا تنتظر توجيهات أوامر أخرى".

وبين التميمي في حديث لـ"ألترا عراق"، أن "مذكرات القبض الصادرة من المحاكم العراقية في أي محافظة، تعتبر واجبة التطبيق والتنفيذ منذ صدورها وتتيح إلقاء القبض في أي محافظة عراقية أخرى"، مبينًا أن "القادة العسكريين لا يملكون حصانة مثل أعضاء مجلس النواب، إلا أن المذكرة ربما تحتاج مصادقة مجلس الوزراء فقط، حيث أن التنفيذ وعدم تنفيذ مذكرات القبض إلا بالرجوع إلى الرئيس كانت في زمن النظام السابق وانتهت".

إلا أن ذلك لايمنع من وضع الكاظمي بوجه المسؤولية، خصوصًا بعد ما أكده نائب محافظ ذي قار ورمي الكرة بملعب القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

من جانبه اعتبر القانوني أحمد الزيادي، أنه بعد أصدار مذكرة قبض بحق الشمري جاء دور الحكومة التي إذا لم تنفذ المذكرة تعتبر متنثلة عن واجباتها.

قانوني بعد أصدر مذكرة قبض بحق ضباط شاركوا بقمع المتظاهرين: جاء واجب الحكومة لتنفذ أوامر القضاء، فإن لم تنفذ فهي متنصلة عن واجباتها وتماطل في الدفاع عن المجرمين

وقال الزيادي في تغريدة رصدها "ألترا عراق"، إن "القضاء أصدر يوم أمس مذكرة قبض بحق جميل الشمري ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة هو ومعه ١٧ ضابطًا آخر اشتركوا بقمع المتظاهرين"، مشيرًا إلى أنه "الآن جاء واجب الحكومة لتنفذ أوامر القضاء، فإن لم تنفذ فهي متنصلة عن واجباتها وتماطل في الدفاع عن المجرمين".

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