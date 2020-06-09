مؤسسة السجناء السياسيين ترفض المساس بالحقوق المشرعة بقانون

2020/06/09 | 17:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد استضافت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية برئاسة عبد الاله النائلي وحضور نائب رئيس اللجنة هدار بارزاني ومقررة اللجنة سلمى عمر اليوم الثلاثاء مؤسسة السجناء السياسيين متمثلة برئيس المؤسسة والكادر المتقدم في المؤسسة.وجرى خلال الاستضافة التي حضرها مستشار رئيس مجلس النواب ناظم الساعدي مناقشة عدد من القضايا التي تخص السجناء السياسيين والمحتجزين. و قدم رئيس مؤسسة السجناء وبحسب بيان لجنة الشهداء، "ملخص لعمل المؤسسة واعرب عن شكره وتقديره للجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين لمواقفها الداعمة للمتضررين جراء نظام البعث الكافر" .ومن جانبه طالب رئيس مؤسسة السجناء السياسيين "الحكومة بعدم المساس بالحقوق والامتيازات التي نصتها القوانين المشرعة كونها قوانين نافذة" .وطالب السلطاني "مجلس الوزراء بعدم التسرع في اصدار القرارات المخالفة للقانون ومستغربا من عدم دعوتها لحضور الاجتماعات التي تخص هذه الشريحة كونها الجهة القطاعية المختصة بتنفيذ القانون في اللجنة المشكلة في الامانة العامة لمجلس الوزراء".ومن جانبه اكد "رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية عبد الاله النائلي على ان اللجنة واعضاءها مستمرون بالدفاع عن حقوق الشهداء والسجناء وعدم ادخار اي جهود في تحقيق قوانين العدالة الانتقالية وهذا ما اكده ممثل الحكومة في مجلس النواب جوابا على مداخلة رئيس اللجنة عبد الاله النائلي انه ليس هناك قرار وانما موضوع قيد الدراسة ولايمكن اتخاذ اي قرار الا بعد عرضه على مجلس النواب".

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