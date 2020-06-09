برا ..بشار رسن إلى طهران تحضيرا لاسئناف الدوري الايراني

2020/06/09 | 17:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أكد لاعب المنتخب الوطني ونادي برسبوليس الايراني، بانه سيسافر الى طهران برحلة شاقة.وقال رسن في تصريح صحفي، "يوم غد، سأسافر إلى طهران عن طريق البر إلى مدينة مهران، ومن ثم سأسافر إلى طهران بالطائرة للالتحاق بتدريبات فريقي تحضيراً لاستئناف الدوري الإيراني" .واضاف ان "نادي برسبوليس وعدني بالحصول على نصف مستحقاتي المالية أثناء وصولي، وسأحصل على النصف الأخر بعد عشرة أيام".

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