عدنان درجال يغادر “مسؤولية الوكالة” بإدارة وزارة الثقافة.ز وحسن ناظم يستلم الحقيبة رسميًا

2020/06/09 | 17:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد جرت اليوم الثلاثاء، مراسيم تسليم الحقيبة الوزارية لوزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم في مقر الوزارة من قبل وزير الشباب والرياضة ووزير الثقافة والسياحة والاثار وكالة عدنان درجال، بحضور وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار نوفل ابو رغيف.وقال الوزير درجال في مراسيم التسليم بحسب بيان للوزارة، “نتشرف اليوم بتسليم حقيبة وزارة الثقافة […]

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