إيطاليا.. أول متطوع صحيح يتعاطى أجساما مضادة لكوفيد-19

2020/06/09 | 17:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت مصادر صحية إيطالية تلقي أول متطوع صحيح، في مختبر خاص بالمرحلة الأولى لفيروس كورونا، الجرعة الثانية للعلاج بالأجسام المضادة (JS016) ضد وباء كوفيد-19.وقالت مذكرة لشركة “ليللي” الأمريكية للأدوية التي طورت العقار، التي تمتلك فرعا في فلورنسا الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إن العمل “تم هذه المرة بالتعاون مع شركة Junshi Biosciences، التي تجري […]

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