رئاسة البرلمان تطالب بايقاف دخول الحنطة والشعير بصورة غير رسمية ودفع مستحقات الفلاحين

2020/06/09 | 17:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، بتسليم المستحقات المالية للفلاحين وايقاف عمليات دخول المحاصيل بشكل غير رسمي

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